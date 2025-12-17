13:26
Власть

Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту

Президент Садыр Жапаров, выступая на заседании Жогорку Кенеша после принесения присяги депутатами VIII созыва, заявил о сохраняющихся коррупционных рисках на уровне местных органов власти.

По его словам, с внедрением новой системы политическая коррупция устранена, и власти последовательно продолжают борьбу с коррупционными проявлениями.

Мы неуклонно боремся с коррупцией и вместе с вами продолжим эту борьбу. Если у вас есть информация о коррупции, открыто называйте.

Садыр Жапаров, президент КР

Он отметил, что на уровне кабинета министров коррупционные явления удалось устранить, однако на более низких уровнях — в акимиатах, мэриях и айыл окмоту — проблема по-прежнему остается.

В качестве примеров он привел бывших мэров Токмока и Кара-Балты и ситуацию в Новопавловском айыл окмоту, где, по его словам, один и тот же парк на протяжении трех лет включали в отчеты и присваивали бюджетные средства, а реальные работы не проводили.

Президент подчеркнул, что руководители, причастные к подобным коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности. Он напомнил, что предыдущий созыв парламента принял соответствующий закон, позволяющий наказывать виновных.

Глава государства заявил, что корни коррупции во многом связаны с непрозрачными парламентскими выборами в прошлом, когда на должности приходили по знакомству или за деньги. 
