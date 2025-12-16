В РФ Росфинмониторинг наделен правом получать все данные о денежных переводах

В России Росфинмониторинг теперь наделен правом получать все данные о денежных переводах. Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за ведомством право получать сведения о переводах через систему быстрых платежей, карты «Мир» и единый QR-код.

С осени 2026 года Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным систем, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием универсального платежного кода.

Ранее для получения таких сведений требовались запросы в банки. Указано, что мера направлена на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Ранее Госдума приняла закон о доступе Росфинмониторинга к данным о таких переводах. Оператор не имеет права разглашать сам факт передачи этих сведений.

Закон вступит в силу с 1 сентября следующего года.