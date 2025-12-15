Камчыбек Ташиев впервые собрал генералов силовых структур в штаб-квартире ГКНБ

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев по поручению президента Садыра Жапарова провел встречу с генералами силовых структур в штаб-квартире Госкомитета нацбезопасности. Об этом сообщили в пресс-центре.

Встреча прошла в неформальном формате. В ней приняли участие около 60 генералов. Как отмечается, подобное мероприятие состоялось впервые в истории страны.

Фото ГКНБ

Для приглашенных была организована экскурсия по новому зданию штаб-квартиры ГКНБ, где они ознакомились с условиями службы и инфраструктурой. Затем встреча продолжилась за чайным столом, где состоялся обмен мнениями.

Выступая перед участниками, Камчыбек Ташиев подчеркнул, что профессиональный и жизненный путь каждого из генералов имеет важное значение для государства и не будет забыт. Он отметил, что встреча носит исключительно знак уважения и не имеет политического подтекста.

В ходе мероприятия каждому генералу от имени президента Кыргызской Республики была вручена денежная награда.