Комуз вместо гитары: Камчыбек Ташиев дал совет пограничникам

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки посетил пограничную заставу «Жаны-Жер», где пообщался с военнослужащими.

Во время встречи пограничники сыграли для руководителя спецслужбы на комузе. В ответ Камчыбек Ташиев подчеркнул особое значение национального инструмента для кыргызского народа.

«Гитара должна быть на втором месте, на первом — комуз. Этот инструмент достался нам от предков и перейдет следующему поколению», — сказал он.

По словам главы ГКНБ, сохранение национальных традиций и культурного наследия является важной частью воспитания молодежи и формирования патриотизма.

«Завтра вы постареете, подрастут ваши дети, внуки, правнуки. Пусть они играют на этом инструменте. Комуз — это истинно кыргызский инструмент», — отметил Камчыбек Ташиев.

Визит прошел в неформальной обстановке и был тепло воспринят личным составом пограничной заставы.