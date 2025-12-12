17:07
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Власть

Комуз вместо гитары: Камчыбек Ташиев дал совет пограничникам

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев рассказал военнослужащем о комузе

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе рабочей поездки посетил пограничную заставу «Жаны-Жер», где пообщался с военнослужащими.

Во время встречи пограничники сыграли для руководителя спецслужбы на комузе. В ответ Камчыбек Ташиев подчеркнул особое значение национального инструмента для кыргызского народа.

«Гитара должна быть на втором месте, на первом — комуз. Этот инструмент достался нам от предков и перейдет следующему поколению», — сказал он.

По словам главы ГКНБ, сохранение национальных традиций и культурного наследия является важной частью воспитания молодежи и формирования патриотизма.

«Завтра вы постареете, подрастут ваши дети, внуки, правнуки. Пусть они играют на этом инструменте. Комуз — это истинно кыргызский инструмент», — отметил Камчыбек Ташиев.

Визит прошел в неформальной обстановке и был тепло воспринят личным составом пограничной заставы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354428/
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев проверил укрепления в Баткене: 80 процентов границы уже закрыли
Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области
Ключи от служебных квартир в Сулюкте вручил военнослужащим глава ГКНБ
Камчыбек Ташиев пообещал создать пограничникам достойные условия жизни и службы
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
В Таласе раскрыли крупную коррупционную схему: 60 гектаров отдали родственникам
Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футболу
Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Популярные новости
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и&nbsp;расширить проспект Чуй Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля&nbsp;&mdash; нужно выходить к&nbsp;людям и&nbsp;решать проблемы Камчыбек Ташиев: Никакого спектакля — нужно выходить к людям и решать проблемы
Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж Old Bishkek: Камчыбек Ташиев поручил Нариману Тюлееву снести лишний этаж
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Бизнес
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
12 декабря, пятница
16:57
Атом, наука и технологии: Адылбек Касымалиев представил КР на форуме в России Атом, наука и технологии: Адылбек Касымалиев представил...
16:55
Как школьников в Кыргызстане готовят к карьере в IT
16:52
У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию
16:38
Комуз вместо гитары: Камчыбек Ташиев дал совет пограничникам
16:24
Ош и Андижан подписали дорожную карту по развитию двустороннего сотрудничества