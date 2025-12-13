В Кыргызстане утвердили порядок определения стоимости услуг по захоронению

Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление о реализации Закона «О порядке проведения похорон и погребения», утвердив механизм определения стоимости услуг по захоронению.

Согласно документу, утвержден порядок расчета цен на услуги по погребению, который будет применяться на местах. Полномочия по утверждению стоимости таких услуг передаются органам местного самоуправления — в рамках статей 10 и 13 профильного закона.

Кроме того, внесены изменения в постановление кабмина от 3 марта 2023 года № 115. В перечень нормотворческих полномочий, переданных местным исполнительным органам, включено право утверждать стоимость услуг по захоронению.

Министерству экономики и коммерции поручено совместно с Государственным агентством по делам государственной службы и местного самоуправления обеспечить методическое сопровождение применения нового порядка на местах.

Постановление вступает в силу через 10 дней.