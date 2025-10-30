14:52
Общество

На захоронение безродных в Бишкеке предусмотрено 4,2 миллиона сомов

На захоронение безродных в Бишкеке в год предусмотрено 4,2 миллиона сомов. Об этом заявлено на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии.

По словам депутата Алымбека Бактыбекова, захоронение найденных тел берет на себя МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг».

Чиновники уточнили, что из 4,2 миллиона сомов на сегодня использовано около 52 процентов финансовых средств.

Алымбек Бактыбеков отметил, что, согласно обсуждаемому положению, все участки для захоронения подлежат учету в журнале регистрации. Он усомнился, будет ли это работать на практике, и спросил, нет ли единой системы учета.

«Журналы есть, но в то же время идет цифровизация. Будет единый реестр, одним кликом можем установить, где и что лежит. Повсеместно устанавливаются камеры. Тотальный контроль будет», — проинформировали представители мэрии.

На заседании обсудили порядок захоронения граждан, вопрос будет включен в повестку очередной сессии.
