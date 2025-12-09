18:27
Кыргызстан получил исключительные права на бренд «Всемирные игры кочевников»

Фото пресс-службы кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной церемонии передачи исключительных прав на товарный знак «Всемирные игры кочевников» в собственность государства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Сегодня мы являемся свидетелями очень важного события. В прошедшем десятилетии Всемирные игры кочевников стали одной из крупнейших мировых площадок по популяризации этнокультуры, ценностей кочевой цивилизации и традиционного спорта. Этот проект сегодня — подлинный национальный бренд Кыргызстана, флагман культурной дипломатии нашего государства и важный символ нашего международного авторитета», — отметил Адылбек Касымалиев.

Он напомнил, что Игры успешно проводили в нашей стране в 2014, 2016 и 2018 годах. Они вызвали огромный интерес у мирового сообщества. После эстафету принимали Турция (2022) и Казахстан (2024) и также получили высокую оценку на международной арене. В 2026-м VI Всемирные игры кочевников вновь пройдут в КР, и государство активно готовится принять гостей со всего мира.

Глава кабмина отметил заслуги руководителя проекта «Всемирные игры кочевников» Асхата Акибаева, который заложил основу и внес огромный вклад в его становление как бренда. Передача исключительных прав на товарный знак в собственность республики не только укрепит институциональные и правовые основы игр, но и расширит возможности для устойчивой государственной политики.

Мы создадим все условия для устойчивого развития Всемирных игр кочевников. Их проведение в следующем году на уровне, отвечающем высоким международным требованиям, — одна из наших приоритетных целей.

Адылбек Касымалиев

«Всемирные игры кочевников — это не просто спортивное состязание. Это площадка мира, единства, дружбы народов, межцивилизационный мост, уважающий исторические корни человечества и объединяющий многие народы», — подчеркнул он.
