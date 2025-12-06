18:15
Власть

В США обновили стратегию безопасности

США обновили Стратегию национальной безопасности — впервые за второй президентский срок Дональда Трампа. Документ в 33 страницы опубликован на сайте Белого дома. Об этом сообщает РБК.

В документе выделяется несколько приоритетов политики в отношении Европы. В частности, НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс», следует предотвратить такое развитие событий.

«В долгосрочной перспективе, через несколько десятилетий, некоторые члены НАТО станут в большинстве неевропейскими. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО», — говорится в документе. 

Отмечается, что партнерство США с Европой пошло на пользу американской стороне.

«Мы не только не можем позволить себе списывать Европу со счетов — это было бы губительно для тех целей, которые преследует эта стратегия», — сказано там. Стратегия предусматривает, что США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию».

«Прошли времена, когда США, подобно Атласу, удерживали на себе весь мировой порядок. Среди наших многочисленных союзников и партнеров десятки богатых и образованных стран, которые должны взять на себя главную ответственность за свои регионы и внести гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону», — отмечается в стратегии.

Есть в документе раздел и о прекращении российско-украинского конфликта. В нем отмечается необходимость проведения переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне считают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.
