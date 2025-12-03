Адылбек Касымалиев призвал усиливать поддержку граждан с особыми потребностями

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев выступил с обращением по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается 3 декабря.

В обращении он подчеркнул, что проявление милосердия и сострадания является показателем культурного уровня общества, а поддержка людей с особыми потребностями требует системной государственной политики и конкретных социальных и экономических мер.

По словам главы кабмина, в Кыргызстане проживают 221 тысяча людей с инвалидностью, в том числе более 37 тысяч детей. Он отметил, что государство работает не только над выплатой пособий, но и над расширением доступа к образованию, профессиональной подготовке, реабилитации, созданию доступной среды и возможностей на рынке труда.

Адылбек Касымалиев также обратил внимание на необходимость предупреждения причин инвалидности — несчастных случаев, заболеваний, дорожно-транспортных происшествий — и важность раннего лечения.

Он подчеркнул, что цифровизация и современные технологии открывают новые возможности для граждан с инвалидностью: появляются интернет-платформы для обучения, дистанционная занятость и доступные рабочие места.

Глава кабинета министров отметил, что государственные органы, общественные организации и волонтеры ведут системную работу по развитию инклюзивной среды, улучшению реабилитационных услуг и расширению доступности общественных пространств.

В завершение Адылбек Касымалиев выразил благодарность родителям, социальным работникам, врачам, педагогам и волонтерам, которые ежедневно поддерживают людей с особыми потребностями. Он пожелал гражданам здоровья, стойкости и благополучия.