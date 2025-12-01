11:14
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть

Выручка мировых производителей оружия достигла рекордного уровня

По итогам 2024 года выручка 100 крупнейших оборонных компаний мира выросла на 5,9 процента, достигнув рекордных $679 миллиардов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что основной вклад в глобальный рост внесли производители из Европы и США, однако тренд зафиксирован и в других регионах.

Всего с 2015-го выручка компаний из рейтинга SIPRI выросла на 26 процентов. Эксперты объясняют рост войнами России и Украины и Израиля против палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

В рейтинге SIPRI представлены два российских предприятия: госкорпорация «Ростех» занимает 7-е место, а Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — 41-е. Выручка «Ростеха» в прошлом году выросла на 26 процентов, до $27,1 миллиарда, а ОСК — на 6,5 процента, до $4,1 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352917/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Глобальный индекс терроризма: Кыргызстан — одна из безопасных стран мира
Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
ЕС расследует Google из-за занижения позиций новостных сайтов
На Иссык-Куле изъяли три ружья и 4,5 литра настойки конопли
В Кыргызстане создают систему управления гражданским огнестрельным оружием
Казахстан возглавил рейтинг самой счастливой страны в Центральной Азии
Кыргызстан занял 104-е место из 143 в рейтинге верховенства права
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
В Майлуу-Суу у бывшего милиционера нашли арсенал оружия и тысячу патронов
В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана поднялась на 105-е место
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Бизнес
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
1 декабря, понедельник
11:05
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн» Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 декабря
10:54
Европа не справляется с задачей раннего выявления и лечения ВИЧ
10:52
Показатель водного стресса Кыргызстана приблизился к «предкризисным» значениям
10:49
Выручка мировых производителей оружия достигла рекордного уровня