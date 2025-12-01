Выручка мировых производителей оружия достигла рекордного уровня

По итогам 2024 года выручка 100 крупнейших оборонных компаний мира выросла на 5,9 процента, достигнув рекордных $679 миллиардов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что основной вклад в глобальный рост внесли производители из Европы и США, однако тренд зафиксирован и в других регионах.

Всего с 2015-го выручка компаний из рейтинга SIPRI выросла на 26 процентов. Эксперты объясняют рост войнами России и Украины и Израиля против палестинского радикального исламистского движения ХАМАС.

В рейтинге SIPRI представлены два российских предприятия: госкорпорация «Ростех» занимает 7-е место, а Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — 41-е. Выручка «Ростеха» в прошлом году выросла на 26 процентов, до $27,1 миллиарда, а ОСК — на 6,5 процента, до $4,1 миллиарда.