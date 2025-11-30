22:41
Власть

Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 2

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 2.

Лидером стал Ырысбек Атажанов, за которого отдали 11 тысяч 554 голоса, что составляет 23,20 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Бактыяр Калпаев — 6 тысяч 170 голосов (12,39 процента);
• Бурун Аманова — 4 тысячи 651 голос (9,34 процента).

Всего в округе зарегистрировано 15 позиций, включая вариант «Против всех». Данные продолжают уточняться по мере обработки протоколов.  

№2 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтенных голосов%
1 АТАЖАНОВ ЫРЫСБЕК ЫСЛАМОВИЧ 11 554 23,20
2 КАЛПАЕВ БАКТЫЯР АЛИЕВИЧ 6 170 12,39
3 АМАНОВА БУРУН КУШБЕКОВНА 4 651 9,34
4 САДЫКОВ АБДИСАТАР САЙТАЛЫЕВИЧ 4 108 8,25
5 ГАНЫЕВ КАНЫБЕК ТОКТОМАТОВИЧ 3 719 7,47
6 ТӨЛӨМҮШОВ БЕГАЛИ ПИРМАМАТОВИЧ 3 522 7,07
7 АХМАТОВА СЮИТА КАМАЛИДИНОВНА 3 040 6,10
8 НАДИРБЕКОВ АЙТБАЙ ЭРГЕШОВИЧ 2 941 5,90
9 АБДИПАТТА УУЛУ ЖУМАБЕК 2 876 5,77
10 СУЛТАНБЕКОВА ЧОЛПОН ААЛЫЕВНА 2 808 5,64
11 АБСАТТАРОВ АЗАМАТ АСАТТУЛАЕВИЧ 1 892 3,80
12 АСКАРОВА ЭЛМИРА ИСРАИЛОВНА 1 031 2,07
13 САЙДИМАРОВ ЧЫНДЫКБЕК СЕЙДАКМАТОВИЧ 935 1,88
14 Против всех 302 0,61
15 АБДУЛЛАЕВА РАЙХАН 259 0,52

