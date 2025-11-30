Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 2

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 2.
Лидером стал Ырысбек Атажанов, за которого отдали 11 тысяч 554 голоса, что составляет 23,20 процента.
В тройку лидеров также вошли:
• Бактыяр Калпаев — 6 тысяч 170 голосов (12,39 процента);
• Бурун Аманова — 4 тысячи 651 голос (9,34 процента).
Всего в округе зарегистрировано 15 позиций, включая вариант «Против всех». Данные продолжают уточняться по мере обработки протоколов.
№2 многомандатный избирательный округ — подробнее
№ ФИО кандидата / «Против всех» Количество учтенных голосов % 1
АТАЖАНОВ ЫРЫСБЕК ЫСЛАМОВИЧ
11 554
23,20
2
КАЛПАЕВ БАКТЫЯР АЛИЕВИЧ
6 170
12,39
3
АМАНОВА БУРУН КУШБЕКОВНА
4 651
9,34
4
САДЫКОВ АБДИСАТАР САЙТАЛЫЕВИЧ
4 108
8,25
5
ГАНЫЕВ КАНЫБЕК ТОКТОМАТОВИЧ
3 719
7,47
6
ТӨЛӨМҮШОВ БЕГАЛИ ПИРМАМАТОВИЧ
3 522
7,07
7
АХМАТОВА СЮИТА КАМАЛИДИНОВНА
3 040
6,10
8
НАДИРБЕКОВ АЙТБАЙ ЭРГЕШОВИЧ
2 941
5,90
9
АБДИПАТТА УУЛУ ЖУМАБЕК
2 876
5,77
10
СУЛТАНБЕКОВА ЧОЛПОН ААЛЫЕВНА
2 808
5,64
11
АБСАТТАРОВ АЗАМАТ АСАТТУЛАЕВИЧ
1 892
3,80
12
АСКАРОВА ЭЛМИРА ИСРАИЛОВНА
1 031
2,07
13
САЙДИМАРОВ ЧЫНДЫКБЕК СЕЙДАКМАТОВИЧ
935
1,88
14
Против всех
302
0,61
15
АБДУЛЛАЕВА РАЙХАН
259
0,52