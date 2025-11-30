Итоги голосования по многомандатному избирательному округу № 2

ЦИК опубликовала предварительные результаты голосования по многомандатному избирательному округу № 2.

Лидером стал Ырысбек Атажанов, за которого отдали 11 тысяч 554 голоса, что составляет 23,20 процента.

В тройку лидеров также вошли:

• Бактыяр Калпаев — 6 тысяч 170 голосов (12,39 процента);

• Бурун Аманова — 4 тысячи 651 голос (9,34 процента).

Всего в округе зарегистрировано 15 позиций, включая вариант «Против всех». Данные продолжают уточняться по мере обработки протоколов.