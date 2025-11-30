19:32
МВД получило 79 сигналов о нарушениях по всей стране

В МВД Кыргызстана поступило 79 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы ведомства Султан Макилов.

Больше всего обращений зарегистрировано в Бишкеке — 28. Далее следуют Чуйская область — 15, Ош, Иссык-Кульская, Нарынская и Ошская области — по 6, Джалал-Абадская и Баткенская — по 5, Таласская — 2.

Султан Макилов отметил, что сотрудники МВД рассматривают все сообщения в оперативном порядке, грубых нарушений не выявлено. Обращения в основном касаются возможного подкупа голосов и других нарушений избирательного процесса.
