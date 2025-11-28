23:41
Власть

Управделами президента КР ответило на ложные обвинения о некачественных домах

Управление делами президента Кыргызстана сделало официальное заявление на ложные обвинения о некачественном строительстве ипотечных домов.

По данным пресс-службы ведомства, в соцсетях распространялось видео с ложными обвинениями в адрес строительства ипотечных домов в жилом массиве «Ынтымак».

В Бишкеке задержан мужчина, распространявший провокационное видео

«Сообщаем официально: ГКНБ уже задержал автора видеоролика за распространение недостоверной информации. Опубликованные им утверждения не соответствуют действительности и представляли собой намеренную попытку дискредитировать государственный проект. Строительство объекта находится под полным государственным контролем. Проведенная Минстроем проверка подтвердила высокое качество работ: лабораторные испытания показали прочность бетона свыше 96 процентов», — говорится в сообщении.

Работы по демонтажу и повторной установке части окон выполняются в рамках утвержденных технических изменений проекта и не являются недостатками строительства.

«Призываем граждан не распространять непроверенные видеоролики, чтобы не стать частью провокаций. Каждый желающий может лично посетить объект и убедиться в качестве выполняемых работ», — подытожили в управделами главы государства.
