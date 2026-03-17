Общество

Нурдан Орунтаев: Нарушения в строительном секторе Оша вскрыли после ухода мэра

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана узнало о нарушениях в строительном секторе Оша только после смены руководства города и жалоб предпринимателей на невыплату средств. Об этом сообщил глава ведомства Нурдан Орунтаев на встрече с бизнесменами.

По словам министра, ранее в ведомстве полагали, что мэрия Оша предоставит все необходимые документы, однако этого не произошло. Только после того, как предприниматели заявили, что не могут получить деньги, началось разбирательство. В итоге выяснилось, что по объектам нет ни одного документа.

Нурдан Орунтаев добавил, что в связи с этой ситуацией принимаются меры. В частности, один начальник департамента уволен.

В Оше без документов достроили девять объектов, а еще 24 находятся на стадии строительства. Несмотря на то, что работы вели якобы параллельно с проектированием, ни по одному из них документация не оформлена должным образом.

Ранее сообщалось, что долг мэрии перед строительными компаниями может достигать 12 миллиардов сомов, однако бывший мэр Женишбек Токторбаев заявлял о сумме в 2,2 миллиарда сомов.
