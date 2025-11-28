15:44
Общество

Минстрой опроверг информацию о некачественной установке окон в многоэтажном доме

28 ноября в социальных сетях распространилась неверная информация о том, что окна многоэтажного жилого дома по адресу: город Бишкек, улица Байтика Баатыра, 1е строятся некачественно.

В связи с чем Государственный департамент архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства сообщает, что в проект этого строящегося многоэтажного дома были внесены изменения. В связи с этим в настоящее время ведутся работы по демонтажу окон, построенных в шахматном порядке, для приведения их в соответствие с новым проектом. Все строительные работы ведутся под контролем министерства и только в соответствии с проектом. Здесь нет причин для беспокойства, заверяют в ведомстве.

Следует отметить, что 30 сентября Министерством строительства были проведены лабораторные и сейсмические испытания строительных объектов по адресу: улица Байтика Баатыра, 1е и было выдано положительное заключение.
