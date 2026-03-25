Новый корпус университета искусств строят в Бишкеке

В Бишкеке продолжается строительство дополнительного учебного корпуса Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. С ходом работ ознакомился министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев.

Новый пятиэтажный объект возводят рядом с основным зданием вуза по улице Жантошева, 113. На сегодня монтаж железобетонного каркаса завершен до третьего этажа. В подвальном уровне завершили кирпичную кладку, стены первого этажа готовы примерно на 40 процентов.

Министр поручил ответственным лицам уделить особое внимание качеству строительства и срокам выполнения работ.

Согласно проекту, учебный корпус будет состоять из двух блоков — четырехэтажного и пятиэтажного. Здание оснастят современной инфраструктурой для преподавателей и студентов.

Ожидается, что ввод объекта позволит повысить качество учебного процесса и укрепить материально-техническую базу университета.