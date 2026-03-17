Общество

Долги по стройкам в городе Ош закроют из бюджета и фонда президента

В Оше финансовые обязательства перед строительными компаниями по всем объектам, которые начали без наличия договоров, полностью закроют. Для этого выделят средства из республиканского бюджета и фонда президента, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев на встрече с предпринимателями.

Нурдан Орунтаев

Министр и мэр города Жанарбек Акаев встречаются с бизнесменами и представителями СМИ, отвечая на актуальные вопросы.

По словам Нурдана Орунтаева, на сегодня в Оше без договоров и других необходимых документов достроили 9 объектов, а еще 24 объекта находятся на стадии строительства. Несмотря на то, что работы вели якобы параллельно с проектированием, ни по одному из них документация не оформлена должным образом.

Для приемки девяти завершенных объектов министерство создаст специальную комиссию. Министр предупредил застройщиков: если по документам объект оценивается, например в 100 миллионов сомов, то и работа должна быть сдана ровно на эту сумму. Он подчеркнул, что любые махинации будут пресекать.

При этом 24 объекта, которые еще строятся, министерство берет под свой контроль.

В ходе встречи журналисты поинтересовались, чувствует ли министерство ответственность за сложившуюся ситуацию. Нурдан Орунтаев ответил, что Ош является городом республиканского значения со своим бюджетом и механизмом управления, и на месте есть все необходимые службы, которые должны были заниматься этим контролем. Он отметил, что, к сожалению, допущены нарушения законов, и за это придется отвечать.

Со стороны министерства департамент контроля следит за качеством, но не вмешивается в финансовую часть. Стало известно, что за отсутствие надзора по вопросам параллельного проектирования один сотрудник министерства уже уволен и в отношении других должностных лиц также примут меры.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что задолженность мэрии Оша перед строительными компаниями может достигать 12 миллиардов сомов. Однако бывший мэр Женишбек Токторбаев опровергал это, заявив, что долг составляет около 2,2 миллиарда сомов.
