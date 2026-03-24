В Бишкеке строят школу на свайном фундаменте

В Бишкеке строят дополнительный корпус школы № 46 на 450 мест по особой технологии. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, во время строительных работ на глубине около 40 сантиметров вскрылись грунтовые воды.

«В связи с этим принято решение о применении свайного фундамента. На первом этапе выполняется бурение скважин, после чего на глубине до 9 метров в плотных слоях грунта устанавливается арматурный каркас и производится заливка бетона. Такой тип основания называется свайным фундаментом. Эта технология позволяет создать искусственно укрепленное основание, заменяя нестабильный влажный грунт прочной и устойчивой конструкцией, что значительно повышает надежность здания. В настоящее время продолжаются работы по установке арматуры», — говорится в сообщении.