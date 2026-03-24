Общество

В Бишкеке строят школу на свайном фундаменте

В Бишкеке строят дополнительный корпус школы № 46 на 450 мест по особой технологии. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, во время строительных работ на глубине около 40 сантиметров вскрылись грунтовые воды.

«В связи с этим принято решение о применении свайного фундамента. На первом этапе выполняется бурение скважин, после чего на глубине до 9 метров в плотных слоях грунта устанавливается арматурный каркас и производится заливка бетона. Такой тип основания называется свайным фундаментом. Эта технология позволяет создать искусственно укрепленное основание, заменяя нестабильный влажный грунт прочной и устойчивой конструкцией, что значительно повышает надежность здания. В настоящее время продолжаются работы по установке арматуры», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
От больницы до лицея «Акылман»: глава кабмина проверил стройки в Таласе
За два месяца в Кыргызстане ввели в эксплуатацию более 1,4 тысячи частных домов
Стало известно, какие объекты в Манасе перейдут под контроль Минстроя
Минстрой взял под контроль стройки в Манасе после претензий к ценам
Нурдан Орунтаев: Нарушения в строительном секторе Оша вскрыли после ухода мэра
Долги по стройкам в городе Ош закроют из бюджета и фонда президента
Строили по устной договоренности: в городе Ош компании остались без оплаты
Минимальный оклад в КРСУ составляет 28 тысяч сомов — ректор
По объектам строительной компании «Доолот Курулуш» проводят аудит
Мэрия Бишкека передумала строить девятиэтажку, вместо нее будет паркинг
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
24 марта, вторник
22:40
Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосной Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосн...
22:23
На сайте мэрии Бишкека теперь можно узнать, какие улицы будут ремонтировать
22:05
В Бишкеке строят школу на свайном фундаменте
21:41
В Узбекистане начали заливку основания под здание реактора будущей АЭС
21:23
Золото и водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17 Pro