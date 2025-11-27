Завершился госвизит президента России Владимира Путина в Кыргызстан

Завершился государственный визит лидера Российской Федерации Владимира Путина в Кыргызскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в первый день главы государств Садыр Жапаров и Владимир Путин возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.

На следующий день в «Ынтымак Ордо» состоялась церемония официальной встречи лидеров.

Далее состоялись переговоры президентов в расширенном формате. Обсуждены ключевые вопросы кыргызско-российского взаимодействия, а также перспективы развития сотрудничества.

Садыр Жапаров и Владимир Путин выразили удовлетворение итогами переговоров и подписали ряд двусторонних документов, направленных на наращивание взаимодействия, а также совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.

После глава КР сделал заявление для СМИ по итогам переговоров со своим российским коллегой, озвучив общую цель стран — достичь в ближайшие годы в показателях взаимной торговли отметки $5 миллиардов.

Далее в преддверии очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ главам государств — членов организации представлена краткая этнокультурная программа в госрезиденции «Ала-Арча». Высоких гостей ознакомили с этнографическим комплексом «Кыргыз айылы».

На следующий день лидеры стран приняли участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности.

Садыр Жапаров сегодня в аэропорту «Манас» проводил Владимира Путина к трапу самолета.