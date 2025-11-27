19:46
Власть

Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах

В Чуйской области появится платная объездная дорога и начнется строительство солнечных электростанций в тысяче сел. Об этом на встрече с жителями Кемина сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Он отметил, что при въезде в Кемин регулярно образуются пробки, и новый дорожный проект должен снизить нагрузку на трассу.

«Начата работа — будет построена объездная дорога стоимостью $65 миллионов. Да, она будет платной, но позволит заехать в Кемин и выехать в Кок-Жаре. Оплата составит 200-300 сомов. Зато не придется стоять в пробке два-три часа», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ также рассказал о планах по развитию энергетики. По его словам, дефицит электроэнергии увеличился с 2 до 4 миллиардов киловатт-часов на фоне роста экономики, строительства и запуска новых производств.

«Когда мы пришли, генерировали 15 миллиардов киловатт-часов, сейчас — 19 миллиардов, но и потребление выросло», — отметил Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что инвесторы готовы установить в тысяче сел солнечные электростанции мощностью 1 мегаватт. «Днем они будут вырабатывать энергию шесть-семь часов, ночью — до двух часов. В среднем семь-восемь часов мы будем получать электричество не из воды, а от солнца», — подчеркнул председатель спецслужб.
