Власть

Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая на церемонии закладки капсулы под строительство роддома в Чуйской области, прокомментировал недавние задержания граждан КНР в Кыргызстане.

Он отметил, что благодаря правильной государственной политике сегодня строятся такие крупные объекты, как железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, многоэтажные жилые дома через Государственную ипотечную компанию, стадион «Азаттык Арена», мосты на Северной объездной дороге, многофункциональный торговый комплекс на месте Ошского базара, стратегически важные внутренние дороги, заводы, фабрики и множество масштабных объектов.

«Тем не менее некоторые силы и граждане распространяют через социальные сети недостоверную информацию о якобы чрезмерном количестве китайских рабочих или «захвате» страны. Однако большинство этих утверждений не соответствует действительности.

Читайте по теме
В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

Из числа прибывающих граждан КНР лишь 10 процентов— это инвесторы, бизнесмены и туристы, вкладывающие средства в бизнес и туризм. Остальные 90 процентов приезжают как рядовые рабочие в строительную отрасль на срок от двух месяцев до одного года, после чего покидают страну. Все они тщательно проверяются и контролируются компетентными органами», — отметил Камчыбек Ташиев.

При этом, как добавил глава ГКНБ, даны указания строго применять меры в рамках законодательства КР в случае нарушений иностранцами.

«Например, по факту избиения местного жителя рабочими компании China Road, строившей мост на Северной объездной дороге, задержаны 44 гражданина КНР, возбуждено уголовное дело, 16 человек заключены в СИЗО, остальные 28 — оштрафованы. Отмечено, что задержание нарушивших закон иностранцев приводит к снижению темпов строительства. Тем не менее поставлена задача жестко пресекать любые виды правонарушений.

В связи с возникшими обстоятельствами проведены разъяснительные и профилактические мероприятия среди руководителей государственных и частных предприятий, строительных и логистических компаний, а также даны поручения по созданию условий для работы и временного проживания иностранных граждан, в том числе граждан КНР, и ограничению их выхода за пределы строительных объектов», — говорится в сообщении.
