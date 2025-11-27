Нерешенных вопросов нет. Первый замглавы кабмина КР об итогах переговоров с РФ

«У нас с Россией не осталось ни одного нерешенного вопроса», — заявил журналистам первый заместитель главы кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев, комментируя состоявшиеся накануне переговоры президентов двух стран Садыра Жапарова и Владимира Путина.

По его словам, они прошли в конструктивном ключе и стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе активизацию торгово-экономических отношений, миграцию и образование.

Данияр Амангельдиев особо отметил, что на встрече обсуждались барьеры, препятствующие увеличению взаимной торговли до $5 миллиардов. Например, проблемы швейников, малого и среднего бизнеса, занятого в сфере торговли. Профильным госорганам дано поручение их решить.

По словам первого замглавы кабмина КР, рассмотрена возможность для грузоперевозчиков находиться на территории России без регистрации до 180 дней вместо действующих 90 дней.

Ранее Данияр Амангельдиев сообщал, что Владимир Путин поручил проработать вопрос доступа детей кыргызстанских мигрантов к российским школам.