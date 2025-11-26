Сессия ОДКБ. Президенты Беларуси и Казахстана прибыли в Бишкек

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыли в Бишкек для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в международном аэропорту «Манас» лидеров стран встретил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Там расстелили ковровую дорожку, выстроили роту почетного караула. Высоким гостям представили короткую концертную программу.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября под председательством Кыргызской Республики.