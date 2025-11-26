В Бишкеке в резиденции «Ынтымак Ордо» прошла торжественная церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента России Владимира Путина, прибывшего в страну с государственным визитом.
Кортеж российского лидера сопровождала конная кавалерия. На площади перед резиденцией были подняты государственные флаги двух стран, выстроен почетный караул, а элементы национального колорита дополнили этно-воины и традиционные ковровые дорожки.
Затем президенты представили составы своих официальных делегаций. Почетный караул прошел перед ними торжественным маршем. После протокольной части Жапаров и Путин проследовали в здание резиденции для начала двусторонних переговоров.