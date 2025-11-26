14:16
Власть

«Салам, аскер!» — Владимир Путин удивил почетный караул на встрече в Бишкеке

В Бишкеке в резиденции «Ынтымак Ордо» прошла торжественная церемония официальной встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента России Владимира Путина, прибывшего в страну с государственным визитом.

Кортеж российского лидера сопровождала конная кавалерия. На площади перед резиденцией были подняты государственные флаги двух стран, выстроен почетный караул, а элементы национального колорита дополнили этно-воины и традиционные ковровые дорожки. 

После рапорта командира роты караула прозвучали гимны Кыргызстана и России. Лидеры обошли строй военнослужащих. В этот момент Владимир Путин обратился к караулу на кыргызском языке, поприветствовав их словами: «Салам, аскер!».

Затем президенты представили составы своих официальных делегаций. Почетный караул прошел перед ними торжественным маршем. После протокольной части Жапаров и Путин проследовали в здание резиденции для начала двусторонних переговоров.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента
Согласно программе визита, стороны обсудят ключевые вопросы кыргызско-российского сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений, а также актуальные региональные темы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352324/
