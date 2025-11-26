В ООН дали старт процессу отбора кандидатов на пост генерального секретаря

В Организации Объединенных Наций официально дали старт процессу отбора кандидатов на пост генерального секретаря, направив странам-членам письмо.

Напомним, что полномочия нынешнего главы ООН истекают в конце 2026 года.

Государствам-членам организации предлагается выдвигать своих кандидатов на пост генсека. Отмечается, что человек, занимающий эту важную должность, должен соответствовать самым высоким стандартам эффективности и компетентности, а также демонстрировать приверженность принципам Устава ООН.

Кандидат должен обладать качествами лидера и профессиональными навыками в области дипломатии, коммуникаций, знать несколько языков и иметь большой опыт работы в сфере международных отношений.

Авторы послания также с сожалением отмечают, что пост генсека ООН никогда не занимала женщина, и призывают страны всерьез задуматься о выдвижении женщины в качестве кандидата.

Уточняется, что кандидат может быть выдвинут страной или группой стран, но каждое государство имеет право номинировать одного человека.

Кандидаты, согласно утвержденной Генассамблеей процедуре, обязаны представить при выдвижении свое концептуальное заявление, которое будет опубликовано на специальной веб-странице ООН, а также раскрыть источники финансирования. Председатель Генеральной Ассамблеи проведет интерактивный диалог в режиме веб-трансляции с каждым кандидатом.

Генерального секретаря назначает Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета безопасности.