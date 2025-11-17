14:36
Нового Генерального секретаря ООН выберут в 2026 году

Совет Безопасности ООН провел ежегодные дебаты, посвященные в том числе процессу выбора нового генсека организации, который пройдет в 2026 году.

Отмечается, что в ближайшее время правительства стран мира начнут направлять письма с выдвижением кандидатов на пост руководителя ООН. Высшая должность традиционно ротируется между географическими регионами, напомнили в сообщении.

Самый высокий пост в Организации Объединенных Наций до сих пор занимали только мужчины.

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей — наиболее представительным органом — по рекомендации 15 членов Совбеза. В ближайшие месяцы он будет обсуждать, как будут проходить голосование и взаимодействие с кандидатами.

Напомним, Генеральным секретарем ООН с 1 января 2017-го является португальский политик Антониу Гутерриш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351120/
