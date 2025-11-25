21:26
Власть

Садыр Жапаров и Владимир Путин возложили венки к Вечному огню в Бишкеке

Садыр Жапаров и Владимир Путин сегодня, 25 ноября, в рамках государственного визита российского лидера в Кыргызстан, возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Под звуки фанфар военного оркестра гвардейцы установили венки у мемориала, после чего главы государств, склонив головы, почтили память павших героев.

Завершилось возложение венков минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сопровождавшейся троекратным оружейным залпом.
