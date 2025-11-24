21:42
В Госдуме хотят запретить мигрантам покупать газовые баллончики и электрошокеры

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам приобретать в России газовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие малой мощности. Документ размещен в думской электронной базе, пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон «Об оружии», устанавливающие запрет на приобретение иностранными гражданами механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковых устройств и искровых разрядников отечественного производства, пневматического оружия.

По действующему законодательству иностранцы имеют право свободно покупать в РФ такие устройства без лицензии. Для граждан России аналогичные предметы доступны только с 18 лет, что, по мнению авторов законопроекта, создает правовой дисбаланс.

В пояснительной записке отмечается, что доступ иностранцев к таким изделиям без ограничений нередко способствует их использованию при совершении противоправных действий, а легкая доступность этих предметов может становиться этапом к более тяжким преступлениям. Авторы инициативы считают, что предлагаемые меры повысят уровень общественной безопасности и усилят контроль над оборотом потенциально опасных устройств.
