Трамп встретился с новым мэром Нью-Йорка. Они помирились

Недавно избранный мэром Нью-Йорка Зохран Мамдани встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Об этом пишет BBC News.

Их первая личная встреча оказалась намного более дружеской, чем ожидали журналисты — с учетом того, что в прошлом оба политика отзывались друг о друге крайне резко.

Трамп вел себя очень благожелательно. «Мы будем ему помогать», — сказал президент США, добавив, что они с Мамдани «соглашаются по намного большему числу вопросов, чем я мог бы подумать».

«У нас есть одна общая черта: мы оба желаем огромного успеха нашему городу, который мы любим», — также заявил Трамп.

«Я очень ценю со стороны президента тот факт, что во время нашей встречи мы сосредоточились не на разногласиях, которых у нас немало, а на нашей общей цели — служить жителям Нью-Йорка», — сказал Мамдани.

Баллотировавшийся от Демократической партии Мамдани одержал убедительную победу на выборах мэра Нью-Йорка в начале ноября. Накануне выборов Трамп заявлял, что нужно не допустить его избрания, и призывал голосовать не за своего однопартийца, а за члена Демократической партии Эндрю Куомо, летом проигравшего праймериз Мамдани.

Мамдани называет себя демократическим социалистом и считается довольно левым политиком: он в числе прочего выступает за создание системы государственных продуктовых магазинов, защищает права меньшинств и иммигрантов, а также резко критикует Израиль.

Трамп называл Мамдани коммунистом и грозил ограничить федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы. Мамдани же описывал Трампа как «деспота» и «фашиста».

Однако настроение во время встречи в Белом доме было на удивление позитивным.