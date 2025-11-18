16:50
Садыр Жапаров назвал споры вокруг иностранных рабочих предвыборной провокацией

Президент Садыр Жапаров заявил, что обсуждения вокруг иностранцев в Кыргызстане, особенно китайских рабочих, — это предвыборная провокация. Об этом он заявил в интервью «Кабару».

Напомним, ранее между гражданами КНР и КР, осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера, произошел конфликт из-за разъезда на проезжей части, в результате завязалась потасовка. Один из водителей обратился с травмами в Чуйскую областную больницу.

Садыр Жапаров отметил, что такие конфликты не нужно поднимать до уровня межгосударственных проблем.

«В жизни всякое случается. В Бишкеке и два кыргыза могут на улице поссориться и подраться — мы же видим это в соцсетях. Но такие бытовые конфликты не нужно поднимать до уровня межгосударственных проблем. Есть группы, которые перед выборами пытаются что-нибудь раскачать. Мы знаем всех. Пока просто наблюдаем. Если перейдут границы, будут арестованы. Потом еще будут кричать, что их «просто так посадили». У них нет других поводов — только электроэнергия и китайцы», — заявил он.

Президент сообщил, что у государства много ресурсов, чтобы контролировать иностранцев. В любой день власти могут депортировать нарушителей, у кого истекла виза или кто нарушает закон. По его словам, сейчас такой необходимости нет.

В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

После инцидента иностранных рабочих, занятых в крупных китайских проектах, предупредили сохранять уважение и быть в мире с местным населением. Кроме того, по истечении визы они отправятся домой.

«У нас с Китаем визовый режим, без визы ни один китайский гражданин в страну войти не может. Поэтому местным тоже нужно быть аккуратными. Нам важно, чтобы все крупные проекты были завершены. И без того много сил, заинтересованных в том, чтобы этот путь не был построен. Было много препятствий — этот проект мы начали буквально «через тернии». Эта дорога нужна не кому-то там, а нам самим — Кыргызстану. Причем жизненно», — добавил Садыр Жапаров.
