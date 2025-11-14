Арсен Иманкулов: Да, бизнесу тяжело. Но хуже будет, если света не станет совсем

На фоне энергетического дефицита и введения ограничений, затронувших работу бизнеса и сферу услуг, споры в обществе не утихают. 24.kg поговорило с экономистом Арсеном Иманкуловым, чтобы разобраться, насколько оправданы меры кабинета министров и чего ожидать дальше.

— В обществе много негодований из-за ограничений. Эти меры действительно обоснованы?

— Важно понять главное: ограничения — вынужденные. Энергетическая система страны сегодня в очень сложном положении, и выход из кризиса — вопрос жизненной необходимости и с социальной, и с экономической точек зрения. Когда власти вводят временные ограничения, это не прихоть, и, если была бы альтернатива, уверен, ею бы правительство воспользовалось. В нынешних условиях регулирование потребления электроэнергии — вынужденная, защитная мера, чтобы не допустить полного коллапса сети.

Если образно: мы едем на машине, у которой двигатель перегревается. Можно нажать газ и лететь как обычно, но тогда мотор просто остановится, и мы рискуем остаться у обочины, причем зимой и в холода. В такой ситуации необходимо делать паузы, снижать скорость и нагрузку. Арсен Иманкулов

Да, это неприятно, больно и связано не просто с неудобствами, но и убытками для определенных категорий граждан. Но гораздо хуже, если света не будет вообще — ни в домах, ни в больницах, ни на стратегических предприятиях.

— Многие бизнесмены говорят, что из-за ограничений несут убытки. Как их минимизировать?

— Убытки действительно есть. Но важно понимать: краткосрочные ограничения лучше долгосрочного энергетического кризиса. Если система рухнет, потери будут многократно больше — и у бизнеса, и у государства, и у каждого гражданина.

Сейчас правильнее сосредоточиться на двух направлениях:

1. Максимальная предсказуемость правил

Четкие графики, ранние уведомления, больше логики и обсуждений с представителями бизнеса и гражданским сектором, отсутствие излишней жесткости в рейдах — это снизит удар по предпринимателям.

2. Поддержка в форме отсрочек или льгот по кредитам и налогам, если ситуация затянется

Правительство заявило о готовности обсуждать такие механизмы. Но повторюсь: мы должны думать не о сегодняшнем вечере, а о ближайших месяцах. Зима только начинается. Кто-то должен принимать непопулярные меры, чтобы спасти систему.

— В обществе ощущается раздражение. Как его снизить?

— Я экономист, поэтому могу лишь озвучить свое мнение. Сейчас важнее всего — выход из ситуации. С одной стороны, можно согласиться с утверждениями, что ограничения вызывают сложности и недовольства, с другой — представьте последствия полного выхода системы из рабочего режима или преждевременного спуска воды с Токтогулки, когда отопительный сезон только начался. В данной ситуации необходимо сплочение, а не взаимные обвинения, сотрудничество, а не односторонние действия.

Мы оказались в ситуации, когда без участия каждого ничего не получится. Это редкий случай, когда экономное использование энергии — не формальность, а вопрос стабильности всей страны. Арсен Иманкулов

Граждане могут помочь элементарно:

выключая лишний свет,

уменьшая нагрузку вечером,

не включая одновременно мощные приборы, если это не жизненно необходимо.

Бизнес — сокращением декоративной подсветки и оптимизацией оборудования.

Государство — тем, что оно уже делает:

сокращать излишнюю административную жесткость,

наводить порядок и системность в рейдах,

объяснять свою позицию открыто, прислушиваться к бизнесу и гражданам.

Когда все стороны движутся навстречу друг другу, напряжение снижается.

— То есть вы считаете, что меры кабмина принесут результат?

— Давайте рассматривать ситуацию с точки зрения двух ее компонентов. Первая — техническое решение. Оно уже дает результаты: нагрузка на сеть в вечерние часы снизилась, использование ресурсов распланировано с учетом предстоящей зимы. Мы сейчас буквально выигрываем время, чтобы пройти зиму без аварий и масштабных отключений.

С точки зрения административного исполнения — да, это не популярные решения, но необходимые. Правительству стоит усилить системную работу по информированию людей, предварительному донесению правил и логики своих решений и слушать бизнес и граждан.

Я считаю, что Кыргызстан способен пройти этот период достойно. Нужно одно — терпение, солидарность, обеспечение правильной информационной повестки. Арсен Иманкулов

— Что бы вы сказали тем, кто сомневается в необходимости этих мер?

— Да, всем тяжело, но несоизмеримо тяжелее будет, если система упадет. Тогда убытки будут исчисляться не десятками миллионов, а на уровне экономики страны.

Сейчас наша цель — сохранить то, что есть, чтобы в следующем сезоне говорить о развитии, а не сидеть у разбитой энергетической системы. Для этого действительно нужно объединиться — власть, бизнес и обычные граждане. Иначе мы просто не пройдем этот период с минимальными потерями.