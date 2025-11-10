10:52
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы-2025

В Кыргызстане стартовала агитация: соцсети заполнились лозунгами и портретами

В Кыргызстане сегодня официально началась предвыборная агитация к досрочным выборам депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Агитационный период продлится 20 дней — с 10 по 29 ноября. По закону он прекращается за сутки до голосования, в день так называемой тишины.

По данным ЦИК, на выборах зарегистрировали 467 кандидатов. Среди них 276 мужчин и 191 женщина. С сегодняшнего дня они вправе проводить встречи, митинги, дебаты, размещать материалы в СМИ и интернете, призывать голосовать за себя или против оппонентов.

Соцсети уже отреагировали: ленты заполнились лозунгами, обещаниями и одинаково отполированными фотографиями. Отличить программы, на первый взгляд, так же не просто, как и визуальный стиль, — почти у всех одинаковый набор «плюсов» и «минусов».

Государственным служащим, религиозным деятелям и иностранцам участвовать в агитации законом запрещено.

Предвыборная гонка завершится 29 ноября в 8.00, после чего наступят сутки информационной тишины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350264/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2025. ЦИК опубликовала контрольный список избирателей
Факт подкупа голосов избирателей в Бишкеке выявило МВД
Выборы-2025. Милиция задержала Кудрета Тайчабарова
Связь с ОПГ. Еще двум претендентам на депутатский мандат отказано в регистрации
Выборы-2025. Махмадали Ватанзода возглавил группу наблюдателей МПА СНГ
Руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах Клод Хааген посетит Бишкек
Выборы-2025. В Кыргызстане завершилось выдвижение кандидатов в депутаты ЖК
Пять претендентов снялись с парламентской гонки — ЦИК
ЦИК отказала в регистрации четырем выдвиженцам в депутаты Жогорку Кенеша
Выборы-2025. ЦИК вынес штрафы за нарушение сроков агитации
Популярные новости
В&nbsp;Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и&nbsp;США В Вашингтоне состоялись переговоры президентов Кыргызстана и США
Коррупция в&nbsp;Токмоке: бывшего мэра и&nbsp;чиновников осудили на&nbsp;11&ndash;13 лет Коррупция в Токмоке: бывшего мэра и чиновников осудили на 11–13 лет
Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны&nbsp;&mdash; народ сделал свой выбор Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на&nbsp;территорию России Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
10:50
На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спектакля «Дядюшкин сон» На сцене Бишкекского драмтеатра состоялась премьера спе...
10:43
Султан Раев получил Международную литературную премию имени Исмаила Гаспринского
10:39
В Сети завирусились кадры с Дональдом Трампом, засыпающим на мероприятии
10:38
В Кыргызстане стартовала агитация: соцсети заполнились лозунгами и портретами
10:35
Самый длительный шатдаун в США преодолен: сенаторам удалось договориться