В Кыргызстане планируют ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом

В Кыргызстане готовятся ужесточить ответственность за дорожно-транспортные происшествия, повлекшие смерть людей. Об этом сообщил руководитель управделами президента Каныбек Туманбаев в прямом эфире.

По его словам, сейчас ведется работа над изменениями в законодательство, направленными на усиление наказания для водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии или без водительского удостоверения.

«Сегодня все чаще фиксируются случаи, когда за руль садятся подростки 16–17 лет без прав. Многие водители не знают элементарных правил: если перед пешеходным переходом остановилась машина, значит, надо снизить скорость и остановиться тоже. Они едут на высокой скорости, и если, к примеру, лопнет колесо — просто не знают, что делать. Это говорит о недостатке базовых знаний», — отметил Каныбек Туманбаев.
