Власть

Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана

Кабинет министров внес изменения в постановление «О вопросах Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики».

Изменения направлены на повышение эффективности управления государственной долей в хозяйственных обществах.

Согласно обновленному положению, министерство теперь получает право:

  • выступать от имени государства учредителем юридических лиц;
  • реализовывать права акционера в компаниях, где государству принадлежит доля в уставном капитале, по решению кабинета министров.

Таким образом, ведомство сможет непосредственно участвовать в управлении госактивами, контролировать эффективность их работы и представлять интересы государства на уровне хозяйственных обществ.

Постановление вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349566/
