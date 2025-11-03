Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок Украине Tomahawk

Лидер США Дональд Трамп заявил, что он на самом деле не рассматривает возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом он сказал на борту президентского лайнера Air Force One.

На вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность предоставления этого оружия Киеву, Дональд Трамп ответил: «Нет, на самом деле нет».

Напомним, ранее в Белом доме состоялась очередная встреча президентов Соединенных Штатов и Украины. Владимир Зеленский рассчитывал получить одобрение Дональда Трампа на поставку «Томагавков» Киеву.

«Договорились с Трампом публично не говорить о Tomahawk», — пояснял он после встречи журналистам.

Сам глава Белого дома заявлял, что ракет много, но они нужны самим США.

Ранее CNN сообщил, что Пентагон согласился с возможностью передачи Украине ракет Tomahawk, но окончательное политическое решение по этому вопросу остается за президентом.