Власть

Владимир Путин денонсировал соглашение с США по плутонию

Президент РФ Владимир Путин денонсировал соглашение с США, в рамках которого страны обязались утилизировать по 34 тонны плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, пишет Meduza.

Соглашение между Россией и США по оружейному плутонию было заключено в 2000 году и ратифицировано в 2011. Оно предполагало, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года.

Действие соглашения по утилизации плутония остановлено указом президента РФ в октябре 2016 года. Такое решение власти РФ обосновали «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ», а также неспособностью США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Для возобновления действия соглашения по утилизации плутония России в 2016 году выдвинула ряд требований. Они включали в себя:

  • снятие всех наложенных на тот момент на РФ санкций;
  • компенсацию причиненного ограничительными мерами ущерба;
  • сокращение военной инфраструктуры и численности контингента США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года до уровня, который был на момент подписания соглашения. США требования РФ выполнять не стали.
Владимир Путин денонсировал соглашение с США по плутонию
