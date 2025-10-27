Владимир Путин денонсировал соглашение с США по плутонию

Президент РФ Владимир Путин денонсировал соглашение с США, в рамках которого страны обязались утилизировать по 34 тонны плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, пишет Meduza.

Соглашение между Россией и США по оружейному плутонию было заключено в 2000 году и ратифицировано в 2011. Оно предполагало, что страны утилизируют по 34 тонны оружейного плутония, который больше не нужен для оборонных целей. Начать утилизацию предполагалось с 2018 года.

Действие соглашения по утилизации плутония остановлено указом президента РФ в октябре 2016 года. Такое решение власти РФ обосновали «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ», а также неспособностью США обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония.

Для возобновления действия соглашения по утилизации плутония России в 2016 году выдвинула ряд требований. Они включали в себя: