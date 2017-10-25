Денонсацию соглашения с Казахстаном внесли в повестку дня заседания парламента

Денонсацию соглашения с Казахстаном о помощи Кыргызстану в рамках ЕАЭС внесли в повестку дня заседания парламента. Решение приняли сегодня депутаты Жогорку Кенеша.

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Инициатива включить вопрос в повестку дня исходила от представителя правительства. На этой неделе денонсацию соглашения рассмотрели в комитетах.

В соответствии с оглашением казахстанская сторона должна была в целях содействия процессам интеграции КР в Евразийский экономический союз оказать помощь, эквивалентную $100 миллионам. Первый транш в $41 миллион должен был поступить на прошлой неделе.

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что «официальная информация от кыргызстанской стороны не поступала».

Накануне главы правительств двух стран провели переговоры в Ереване (Армения). Однако договориться о дорожной карте пока не удалось. Переговоры Сапар Исаков и Бакытжан Сагинтаев продолжат сегодня. В Ереване проходит встреча премьер-министров стран, входящих в ЕАЭС.