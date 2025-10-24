22:39
Сюжет: Выборы-2025

Выборы в ЖК. ЦИК Кыргызстана аккредитовала 29 международных наблюдателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании приняла постановление об аккредитации 29 международных наблюдателей за досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В числе аккредитованных:

  • представители миссии наблюдателей СНГ — 8 человек;
  • представители Межпарламентской ассамблеи СНГ — 17 человек;
  • представители посольства Беларуси в Кыргызстане — 2 человека;
  • представители посольства России в Кыргызстане — 2 человека.

Аккредитованным международным наблюдателям будут выданы удостоверения установленного образца.

Для мониторинга досрочных выборов депутатов парламента Центризбирком направил приглашения в избирательные комиссии 47 стран мира, а также в ОДКБ, ШОС, СНГ, ОИС, A-WEB и БДИПЧ/ОБСЕ.
