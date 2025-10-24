Президент разрешил кабмину реструктурировать кредиты без одобрения парламента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, вносящий изменения в документ, регулирующий порядок принятия и исполнения решений по распределению расходов республиканского бюджета, бюджета Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Как сообщается в тексте указа, теперь в документ добавлены новые положения, касающиеся реструктуризации бюджетных кредитов и предоставления государственных гарантий субъектам национальной экономики. Эти меры будут осуществляться без согласования с профильным комитетом Жогорку Кенеша.

Кроме того, кабинет министров обязан до 30 ноября 2025 года внести изменения в республиканский бюджет нынешнего года и после формирования нового состава парламента представить его на утверждение. Также правительство должно предоставить парламентскому комитету отчет о реализации решений, принятых в соответствии с указом.

Изменения направлены на то, чтобы ускорить распределение бюджетных средств и обеспечить государственную поддержку социально значимых направлений и предприятий в условиях текущих экономических вызовов.