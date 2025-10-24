11:56
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Власть

Президент разрешил кабмину реструктурировать кредиты без одобрения парламента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, вносящий изменения в документ, регулирующий порядок принятия и исполнения решений по распределению расходов республиканского бюджета, бюджета Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

Читайте по теме
Кабмин временно сможет управлять бюджетными расходами самостоятельно

Как сообщается в тексте указа, теперь в документ добавлены новые положения, касающиеся реструктуризации бюджетных кредитов и предоставления государственных гарантий субъектам национальной экономики. Эти меры будут осуществляться без согласования с профильным комитетом Жогорку Кенеша.

Кроме того, кабинет министров обязан до 30 ноября 2025 года внести изменения в республиканский бюджет нынешнего года и после формирования нового состава парламента представить его на утверждение. Также правительство должно предоставить парламентскому комитету отчет о реализации решений, принятых в соответствии с указом.

Изменения направлены на то, чтобы ускорить распределение бюджетных средств и обеспечить государственную поддержку социально значимых направлений и предприятий в условиях текущих экономических вызовов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/348346/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Все НКО и партии обязали публиковать свои доходы и имущество онлайн
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций
Мадагаскар получил нового лидера: власть перешла к военным
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
Ресурсная часть бюджета будет увеличена на 5,3 миллиарда сомов: решение кабмина
В Перу принял присягу новый президент
Кабмин КР проверит, сколько денег потратили на строительство соцобъектов и дорог
Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Президент Садыр Жапаров сегодня сделает обращение к народу
Популярные новости
Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за&nbsp;сексуальные домогательства Наконец-то! МВД инициирует ужесточение наказания за сексуальные домогательства
Стало известно, за&nbsp;что уволили Болотбека Тиллебаева с&nbsp;должности главы НТРК Стало известно, за что уволили Болотбека Тиллебаева с должности главы НТРК
Встреча в&nbsp;Венгрии. Глава МИД России поговорил по&nbsp;телефону с&nbsp;госсекретарем США Встреча в Венгрии. Глава МИД России поговорил по телефону с госсекретарем США
Президент Кыргызстана перенес дату курултая Президент Кыргызстана перенес дату курултая
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
11:36
Государству возвращен незаконно приватизированный участок турбазы «Абшыр-Ата» Государству возвращен незаконно приватизированный участ...
11:34
Дональд Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао
11:31
«Будем уничтожать»: Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США
11:30
Кабмин определил ведомства, которые будут регулировать цифровую сферу в КР
11:27
Нагрузка на судей Верховного суда КР за 15 лет увеличилась на 40 процентов