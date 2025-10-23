В Нарыне открыли новую мечеть «Жакыпбек ата»

В Нарыне состоялось торжественное открытие новой мечети «Жакыпбек ата». Об этом сообщили в пресс-службе муфтията.

В церемонии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, заместитель муфтия Кыргызстана Талантбек ажы Темирбаев, казы Нарынской области Эрик ажы Молдокулов, а также представители духовенства, власти и жители города.

Выступая на мероприятии, Камчыбек Ташиев отметил духовное значение мечети для региона и пожелал благополучия и единства верующим.

Заместитель муфтия Талантбек ажы Темирбаев передал собравшимся благословение от азирети муфтия и вручил благодарственные грамоты Духовного управления мусульман Кыргызстана строителям и меценатам, внесшим вклад в возведение мечети.

Новое здание мечети представляет собой трехэтажное сооружение, прошедшее государственную регистрацию. Общая площадь — 524 квадратных метра. В мечети предусмотрены женский молельный зал, комната для омовения, меблированные помещения для прихожан, санитарные комнаты и современно оборудованная кухня.