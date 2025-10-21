Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облегчить прием в блок Украины

Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облегчить прием в блок других стран, в том числе Украины, пишет Politico.

Европейский союз обсуждает изменение правил членства, которые позволили бы новым государствам присоединиться, не наделяя их полным правом голоса, сообщает издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложение пока находится на ранней стадии разработки и потребует согласия всех стран — участниц ЕС. Инициатива позволит таким государствам, как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться преимуществами членства в Евросоюзе, но не наделять их при этом правом вето до того, как в ЕС завершатся реформы.

«Будущие члены должны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства во многих сферах политики. Расширение не должно тормозиться блокированием реформ отдельными странами — участницами Европейского союза», — заявил председатель Комитета по европейским делам бундестага Антон Хофрайтер.

По его словам, план присоединения новых членов без права голоса «гарантировал бы нам сохранение способности действовать даже в расширенном ЕС».