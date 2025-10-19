11:55
Власть

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня и укреплении прочного мира

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня. Об этом сообщает МИД Катара.

МИД Катара
Фото МИД Катара. Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня и укреплении прочного мира

Отмечается, что переговоры между представителями двух стран прошли в Дохе при посредничестве Катара и Турции. Стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов по укреплению прочного мира.

Министр обороны Пакистана Хваджa Мухаммад Асиф проинформировал, что стороны подписали соответствующее соглашение. По его данным, делегации встретятся в Стамбуле 25 октября для продолжения переговоров.

Отношения двух стран обострились в начале октября и привели к обмену авиаударами и перестрелке на границе. В эскалации стороны обвиняли друг друга.

 
