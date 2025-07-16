Неуставные отношения в армии. Минобороны предлагает ужесточить наказание

Министерство обороны Кыргызстана разработало проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях в целях предупреждения неуставных взаимоотношений, усиления дисциплины и правовой защищенности военнослужащих. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечают в ведомстве, предусматривается ужесточение уголовной ответственности за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

«В Вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах КР, в которых законом предусмотрена военная служба, сохраняются факты нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что оказывает негативное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, дисциплину и правопорядок в воинских коллективах. Несмотря на принимаемые меры по профилактике и реагированию на данные правонарушения, существующая правовая база не в полной мере отражает специфику военно-служебных отношений и не обеспечивает должный уровень превентивного воздействия», — отмечается в справке-обосновании.

Предлагаемые изменения в УК КР и Кодекс о правонарушениях обусловлены необходимостью правового разделения между нарушениями, представляющими дисциплинарными проступками и деяниями, носящими признаки преступления.

Минобороны выступает за ужесточение санкций, и подчеркивает, что решение направлено на формирование устойчивой нетерпимости к неуставным действиям и обеспечение неотвратимости наказания за противоправные деяния, нарушающие воинскую дисциплину, авторитет военной службы и права военнослужащих.

Чиновники считают, что принятие законопроекта создаст предпосылки для снижения количества нарушений уставных правил, укрепления правопорядка и повышения авторитета воинской службы, а также обеспечит защиту прав военнослужащих от противоправных посягательств со стороны сослуживцев.

По статье «Превышение власти» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью. Прежде эта статья предполагала наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

По статье «Сопротивление начальнику или насильственные действия в отношении начальника» наказывается штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до шести лет (было от двух до пяти лет).

«Сопротивление начальнику или насильственные действия в отношении начальника» предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

«Нарушение порядка несения воинской службы» теперь влечет применение ареста от пяти до семи суток.