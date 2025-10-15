Введен временный запрет на экспорт крупной фракции угля автотранспортом

С 15 октября ОАО «Кыргызкомур» ввел ограничения на вывоз угля крупной фракции автомобильным транспортом. Как сообщили в компании, полномочия по регулированию экспорта угольной продукции возложены на «Кыргызкомур» постановлением кабинета министров от 21 июня 2025 года.

Отмечается, что меры направлены на предотвращение дефицита угля на внутреннем рынке и недопущение необоснованного роста цен в осенне-зимний период 2025–2026 годов.

Введение ограничений распространится исключительно на экспорт и вывоз угля автомобильным транспортом. Работа по экспорту будет возобновлена при стабилизации ситуации и снижении внутреннего спроса.

При этом никаких ограничений на вывоз угля железнодорожным транспортом, а также на реализацию и вывоз угля мелкой фракции не вводится — деятельность в данных направлениях продолжается в штатном режиме.

ОАО «Кыргызкомур» выражает надежду на понимание и дальнейшее сотрудничество со стороны партнеров и заинтересованных сторон.