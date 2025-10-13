Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Кыргызстане Монику Ленхард. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров принял посла Германии Монику Ленхард

Глава государства принял у дипломата верительные грамоты и поздравил с началом миссии в Кыргызстане. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и Германия связывают добрые и дружественные отношения. «Мы высоко ценим межгосударственные связи и заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул президент.

Он напомнил о конструктивном политическом диалоге с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, отметив продуктивные встречи в Бишкеке в 2023 году и в Берлине в 2024-м. Садыр Жапаров также передал своему немецкому коллеге слова приветствия и наилучшие пожелания.

Президент подчеркнул, что за последние годы торгово-экономическое сотрудничество между странами заметно активизировалось, и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию, в частности, в сфере производства и экспорта экологически чистой сельхозпродукции.

В свою очередь посол Германии Моника Ленхард поблагодарила главу государства за теплый прием и подчеркнула готовность содействовать укреплению кыргызско-немецкого партнерства.

«Я приложу все усилия для развития взаимовыгодных отношений и успешной реализации совместных проектов», — отметила дипломат.