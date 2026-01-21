В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за утечку данных

В Казахстане могут ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Об этом сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, пишет Tengrinews.kz.

Как рассказал Коняшкин на заседании правительства, такие меры необходимы для защиты персональных данных казахстанцев.

«Реализуя конституционные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных, мы переходим к политике «нулевой терпимости» в отношении любых утечек цифровых данных. В этой связи мы кратно увеличим предел административных штрафов за несоблюдение требований безопасности — до 5 тысяч месячных расчетных показателей, это 21,6 миллиона тенге», — рассказал Ростислав Коняшкин.

Цифровая трансформация, по его словам, не должна наносить ущерб безопасности граждан. Любой факт безответственного обращения с персональной информацией должен наказываться по всей строгости закона.