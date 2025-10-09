Выборы-2025. Более 87 миллионов сомов потратят на бумагу для печати бюллетеней

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов объявила тендер на приобретение струйных картриджей и бумаги для печати бюллетеней. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 87 миллионов 396 тысяч сомов.

Срок подачи предложений поставщиков — до 15 октября.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы депутатов ЖК обойдутся примерно в 800 миллионов сомов.

Напомним, 25 сентября Жогорку Кенеш седьмого созыва объявил о самороспуске. Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.