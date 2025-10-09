Садыр Жапаров: В Кыргызстане началась новая эра авиации

«В Кыргызстане началась новая эра авиации», — заявил президент Садыр Жапаров на встрече с работниками авиации, ознакомившись с новой спецтехникой и отремонтированной взлетно-посадочной полосой аэропорта «Манас».

Он назвал аэропорт лицом страны и символом ее международного престижа: «Именно здесь у каждого гостя, прибывшего в КР, формируется первое впечатление о нашей республике».

Глава государства подчеркнул, что, двигаясь к цели превращения нашей страны в региональный авиационный центр, кыргызская авиация станет одной из самых развитых, конкурентоспособных и инновационных отраслей в Центральной Азии.

«За последние два года ОАО «Аэропорты Кыргызстана» направило на развитие авиационной инфраструктуры почти 8 миллиардов 186 миллионов сомов собственных средств. Из них на 3 миллиарда 356 миллионов закуплены специальная авиационная техника и современное оборудование. Кроме того, авиакомпания Asman Airlines приобрела три самолета Bombardier Dash-8 Q400 общей стоимостью 2 миллиарда 385 миллионов сомов», — рассказал он.

Садыр Жапаров добавил: в ближайшее время Asman Airlines планирует купить еще два современных самолета для средних маршрутов, что увеличит частоту рейсов и расширит географию направлений. Таким образом, отечественная авиакомпания укрепит свои позиции на международном рынке.

«Можно с уверенностью сказать, что началась новая эра кыргызской авиации. Наши аэропорты становятся современными, безопасными и комфортными. Все это результат доверия народа и государственной поддержки», — заметил президент.