10:14
Кыргызстан станет ключевым транспортным узлом региона благодаря авиапроектам

«Новые авиационные проекты преобразуют Кыргызстан в один из ключевых транспортных узлов Центральной Азии», — заявил на встрече с работниками авиации президент Садыр Жапаров.

Глава государства также рассказал об амбициозных планах в сфере авиации. По его словам, начались работы по одному из крупнейших авиационных проектов в истории независимой КР — международному аэропорту «Джалал-Абад». Рядом с ним проходит железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а в конце месяца запланировано открытие нового воздушного коридора «Кашгар».

«Эти проекты преобразуют республику в один из ключевых транспортных узлов Центральной Азии, открыв новые экономические и туристические перспективы», — отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что обновленные аэропорты «Нарын» и «Талас» уже обеспечивают пассажирам комфортные условия, а аэропорт «Казарман» подготовлен к вводу в эксплуатацию. Международный аэропорт «Каракол» вместе с горнолыжным курортом «Ала-Тоо Резорт» придаст новый импульс развитию туризма в Иссык-Кульской области. А в аэропорту «Иссык-Куль» строится новый терминал, рассчитанный на обслуживание 450 пассажиров в час.

Президент заметил, что благодаря профессионализму работников гражданской авиации небо КР остается открытым и безопасным, а международный авторитет страны растет.

«Ваш труд — это весомый вклад в будущее Кыргызстана. От имени всего народа выражаю вам глубокую благодарность. Государство и впредь будет оказывать поддержку авиационной отрасли», — заключил он.
