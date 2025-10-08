Сегодня в Кыргызстане вспоминают октябрьские события 2020-го — ровно пять лет назад произошли драматические перемены, приведшие к смене власти. К этой дате президент Садыр Жапаров дал большое интервью агентству «Кабар», где рассказал о тех днях, первых шагах на посту премьер-министра и изменениях, которые страна прошла за последние годы.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы

По словам главы государства, взять управление в свои руки в условиях хаоса было крайне тяжело: политические силы были раздроблены, народ разделен, а извне оказывалось давление.

«Конечно, было очень трудно. В республике царил хаос. Политические силы разделились на десятки групп и тянули одеяло на себя», — отметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что главной задачей было не допустить мародерства и разрушений. В первый же день он обратился к народу с призывом сохранять порядок. «К счастью, мой призыв услышали. Никто не громил магазины, не захватывал здания, и десять дней в Бишкеке сохранялась стабильность», — сказал президент.

Садыр Жапаров также вспомнил, как в первые дни после освобождения ему пришлось убеждать людей отказаться от насилия в отношении чиновников. Именно тогда появилось слово «кустуруу», ставшее символом возврата коррупционных средств в бюджет.

Говоря о реформах, глава государства отметил, что за пять лет удалось перестроить систему управления и навести порядок в финансах. «Если бы в 2020 году власть не сменилась, неизвестно, сохранился бы Кыргызстан как самостоятельное государство», — заявил он.

Фото из интернета

Садыр Жапаров заметил, что страна больше не живет за счет грантов, а новые кредиты направляют только на коммерческие проекты, которые должны окупаться самостоятельно. По его словам, к 2035-му КР полностью выплатит старые долги.

Народ видел во мне последнюю надежду. Если бы я тоже не оправдал доверие, Кыргызстан постепенно исчез бы. Садыр Жапаров

Президент также напомнил о своей инициативе собрать бывших лидеров республики за одним столом. По его словам, это помогло завершить многолетние конфликты между их сторонниками и продемонстрировать миру стабильность в стране.

После этого, отметил Садыр Жапаров, прямые иностранные инвестиции выросли и уже достигли миллиарда долларов.

В заключение глава государства подчеркнул: чтобы избежать повторения уличных протестов, необходимо обеспечить прозрачные выборы. «Эти выборы я возьму под личный контроль. Фальсификаций больше не будет. Но и народ должен сделать свой выбор честно, не продавая голоса», — резюмировал он.