12:12
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Власть

Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы

Сегодня в Кыргызстане вспоминают октябрьские события 2020-го — ровно пять лет назад произошли драматические перемены, приведшие к смене власти. К этой дате президент Садыр Жапаров дал большое интервью агентству «Кабар», где рассказал о тех днях, первых шагах на посту премьер-министра и изменениях, которые страна прошла за последние годы.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы

По словам главы государства, взять управление в свои руки в условиях хаоса было крайне тяжело: политические силы были раздроблены, народ разделен, а извне оказывалось давление.

«Конечно, было очень трудно. В республике царил хаос. Политические силы разделились на десятки групп и тянули одеяло на себя», — отметил он.

Садыр Жапаров подчеркнул, что главной задачей было не допустить мародерства и разрушений. В первый же день он обратился к народу с призывом сохранять порядок. «К счастью, мой призыв услышали. Никто не громил магазины, не захватывал здания, и десять дней в Бишкеке сохранялась стабильность», — сказал президент.

Садыр Жапаров также вспомнил, как в первые дни после освобождения ему пришлось убеждать людей отказаться от насилия в отношении чиновников. Именно тогда появилось слово «кустуруу», ставшее символом возврата коррупционных средств в бюджет.

Говоря о реформах, глава государства отметил, что за пять лет удалось перестроить систему управления и навести порядок в финансах. «Если бы в 2020 году власть не сменилась, неизвестно, сохранился бы Кыргызстан как самостоятельное государство», — заявил он.

из интернета
Фото из интернета

Садыр Жапаров заметил, что страна больше не живет за счет грантов, а новые кредиты направляют только на коммерческие проекты, которые должны окупаться самостоятельно. По его словам, к 2035-му КР полностью выплатит старые долги.

Народ видел во мне последнюю надежду. Если бы я тоже не оправдал доверие, Кыргызстан постепенно исчез бы.

Садыр Жапаров

Президент также напомнил о своей инициативе собрать бывших лидеров республики за одним столом. По его словам, это помогло завершить многолетние конфликты между их сторонниками и продемонстрировать миру стабильность в стране.

После этого, отметил Садыр Жапаров, прямые иностранные инвестиции выросли и уже достигли миллиарда долларов.

В заключение глава государства подчеркнул: чтобы избежать повторения уличных протестов, необходимо обеспечить прозрачные выборы. «Эти выборы я возьму под личный контроль. Фальсификаций больше не будет. Но и народ должен сделать свой выбор честно, не продавая голоса», — резюмировал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346412/
просмотров: 1059
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови
Садыр Жапаров поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения
Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ
Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Депутатские кресла по $1 миллиону больше не продаются
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Президент Садыр Жапаров сегодня сделает обращение к народу
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Мошенники используют фото президента Кыргызстана в рекламе о льготных займах
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Меркель возложила ответственность за&nbsp;войну в&nbsp;Украине на&nbsp;Польшу и&nbsp;страны Балтии Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии
Садыр Жапаров: Судьбу смертной казни решит народ Садыр Жапаров: Судьбу смертной казни решит народ
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
8 октября, среда
12:03
ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить свинину, алкоголь и идолов ДУМ России запретило курьерам-мусульманам перевозить св...
12:02
Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
12:00
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
11:55
Кортеж президента Эквадора забросали камнями: возбуждено дело о покушении
11:45
Для нужд ОАО «Аэропорты Кыргызстана» передадут 335 гектаров земли